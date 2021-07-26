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三星獲得65W充電器認證　有望支援Galaxy S22旗艦系列手機

科技 19:07 2021/07/26

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有外媒報道指，三星65W充電器正式通過認證，或有機會支援Galaxy S22系列手機。

較早前三星（Samsung）官方宣布，會於香港時間8月11日晚上，舉行Galaxy Unpacked 2021發布會，外界預料會推出Galaxy Z Fold 3 及 Z Flip 3兩款新摺機。最近有外媒報道指，三星65W充電器正式通過認證，或有機會於下月發布會中亮相。

<<【三星發布】Galaxy Unpacked 2021確認下月舉行　新摺機Z Fold 3 + Z Flip 3將登場

<<【科技新知】康寧推大猩猩玻璃DX/DX+　保護手機鏡頭兼提升透光度

據外媒《GSMArena》報道指，三星最近獲得一項65W充電器認證，外界預料，三星明年上半年發布的Galaxy S22系列手機或會支援65W充電功率。事實上，Samsung早於去年9月份已申請此項認證，其官方登記型號為EP-TA865，不但可支援65W充電功率，還能輸出5V、9V和15V三種不同電壓，並符合PD快充標準。除了支援手機充電之外，也適用於電腦、平板電腦等其他電子產品。

現時消費者對於電子產品的充電功率要求愈來愈高。不過早前有消息指出，Samsung即將發布的Galaxy Z Flip 3摺疊手機，其充電功率最高僅達到15W。

責任編輯：李寶如

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