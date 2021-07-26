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【火速成交】移民業主放盤兩日即沽　幸運換樓客815萬買到原築筍盤　低估價逾「一球」

股樓投資 19:04 2021/07/26

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移民潮之下，市場上不時出現平價移民盤，「趕住走」的業主往往肯以較低價放盤吸客，務求盡快套現。日前元朗原築業主急於移民，以低於銀行估價100萬元的價格放售物業，2日內即沽出單位。

延伸閱讀︰【豪宅蝕讓】2018年摸頂入市　維港頌業主3年唔見471萬【下一頁

美聯趙智敏表示，成交單位為原築1座低層B室，實用面積約814平方呎，向正南享池景。趙智敏稱，該大單位放盤僅兩天，隨即獲外區客人睇中，輕微議價後以815萬元成交，折合實用呎價約10,012元。據了解，原業主因為急於移民海外而平賣，815萬元的成交價較銀行估價約930萬元低近115萬元，即逾12%。而買家則是外區換樓客，見上址以低價發售，考慮一天即拍板入市，成功購得筍盤。

資料顯示，原業主於2009年12月以約384萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約431萬元，期間升值逾1倍。

延伸閱讀︰

【有相睇】鎖定區內大型屋苑揾樓　見牽晴間有高層靚景單位　即斥785萬入市【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 原築 沽出 移民 元朗

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