【人事震蕩】呷哺呷哺全票罷免前CEO趙怡執董職務　趙怡：公司未充分披露實情（第二版）

▲ 【人事震蕩】呷哺呷哺全票罷免前CEO趙怡執董職務 趙怡：公司未充分披露實情

呷哺呷哺 （00520） 爆發管理層失和。呷哺呷哺今日（28日）召開股東特別大會，表決審議罷免前行政總裁、執董趙怡，最終議案在EGM獲100%或8.07億股全票贊成，即時罷免趙怡執行董事職務。呷哺呷哺出席投票的股份數目，佔公司已發行股本74.33%。

呷哺呷哺周三（28日）股價升3%，暫報6.58元，但從年初27.15元高位，不足半年間股價累跌75%。

呷哺呷哺日前發補充通告，列出三項其餘董事會成員與趙怡的主要分歧，包括指趙怡的管理方式及理念與董事會其他成員存在重大差異，若允許趙怡繼續參與管理業務，將不符合公司及股東的整體最佳利益。

呷哺呷哺擬罷免前CEO趙怡執行董事 「湊湊」品牌CEO辭任後再地震，可見【下一頁】

呷哺呷哺通告又指，趙怡已經在北京針對北京呷哺提起勞動仲裁，申請裁定其與北京呷哺作為副總裁的勞動合同依然有效。董事會表示不認同趙怡的指控，認為有關指控毫無理由及缺乏理據。

趙怡於7月26日發表致股東的公開信，反駁公司至今並未有充分披露罷免實情，因此，有責任將有關情況和請求告知投資者。

（第二版更新投票結果）

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記者：梁安琪、林淑如