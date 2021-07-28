  • 31°C
香港時間 : 2021728日 (三) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人事震盪】呷哺呷哺全票罷免前CEO趙怡執董職務　趙怡：公司未充分披露實情（第二版）

股市 17:11 2021/07/28

分享：

【人事震蕩】呷哺呷哺全票罷免前CEO趙怡執董職務　趙怡：公司未充分披露實情

呷哺呷哺 （00520） 爆發管理層失和。呷哺呷哺周三（28日）召開股東特別大會，表決審議罷免前行政總裁、執董趙怡，最終議案在EGM獲100%或8.07億股全票贊成，即時罷免趙怡執行董事職務。呷哺呷哺出席投票的股份數目，佔公司已發行股本74.33%。

呷哺呷哺周三股價升逾9%，收報6.97元，但從年初27.15元高位，不足半年間股價累跌74%。

呷哺呷哺日前發補充通告，列出三項其餘董事會成員與趙怡的主要分歧，包括指趙怡的管理方式及理念與董事會其他成員存在重大差異，若允許趙怡繼續參與管理業務，將不符合公司及股東的整體最佳利益。

呷哺呷哺擬罷免前CEO趙怡執行董事 「湊湊」品牌CEO辭任後再地震，可見【下一頁】

呷哺呷哺通告又指，趙怡已經在北京針對北京呷哺提起勞動仲裁，申請裁定其與北京呷哺作為副總裁的勞動合同依然有效。董事會表示不認同趙怡的指控，認為有關指控毫無理由及缺乏理據。

趙怡於7月26日發表致股東的公開信，反駁公司至今並未有充分披露罷免實情，因此，有責任將有關情況和請求告知投資者。

（第二版更新投票結果）

相關文章：【異動股】呷哺呷哺怒炒CEO股價急瀉15%　主席親自兼任　首日上場斥1300萬撑股價

 

記者：梁安琪、林淑如

港股 罷免 呷哺呷哺（00520）

上一篇文章

【美股期貨】觀望議息　歐股早段向上、美股期貨個別發展（不斷更新）

下一篇文章

【電動車】吉利夥欣旺達組電動車電池合資公司 註冊資本1億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【銀色債券】銀債周五截止認購　 滙豐、中銀認購人數及金額破紀錄（第四版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 滙豐、中銀認購人數及金額破紀錄（第四版）
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口