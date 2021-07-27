【疫市營商】騰訊雲旗下VooV Meeting　推新功能助用戶隨時加入會議（附網址連結）

▲ 騰訊雲旗下的VooV Meeting為助用戶舉行更流暢的線上活動及工作，推出全新功能。（法新社圖片）

視像會議在疫下新常態，成爲日常主要溝通工具。騰訊雲旗下的VooV Meeting為助用戶舉行更流暢的線上活動及工作，推出全新功能。

原有的功能如安全檢測、等候室及定期會議，以及1080p 高清影像、濾鏡及虛擬背景等。而是次推出新功能，讓用戶毋須安裝額外應用程式，即可於任何裝置，如個人電腦、平板電腦，通過網頁瀏覽器參加視像會議。詳情如下：

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1. 「通過瀏覽器進入」功能

用戶收到會議邀請，即可透過瀏覽器進入會議，毋須安裝VooV Meeting應用程式。同時，可於網址進入VooV Meeting，使用包括語音及視像控制以及屏幕共享等功能。

2. 會議中分組討論

用戶現可在會議内進行分組討論，選擇自動或手動分配參與者，或讓參與者自行分組。

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網上會議前景大 中國版用戶量突破1億

事實上，VooV Meeting下載量及活躍用戶數量不斷上升。據悉，在2021年上半年，VooV Meeting的國際及香港用戶數量分別上升26%及29%。

至於騰訊會議（中國版本VooV Meeting）在去年推出後兩個月，每日活躍用戶已錄得過千萬。同時在推出245天後，其用戶量突破1億。

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責任編輯：馬意文