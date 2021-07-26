【港人打疫苗】可以去旅行成打針最大動力 調查指港人對新冠肺炎疫苗接受程度有所改善

踏入8月，接種新冠肺炎疫苗的人數持續增加，據港府的公布，疫苗接種計劃展開至今，政府已為參與計劃人士接種約5,270,100劑疫苗。其中，約3,032,200人已接種第一劑疫苗，約2,237,800人已接種第二劑疫苗。

信諾集團（紐約證交所買賣股份代號：CI）旗下信諾香港今天公佈最新一輪「信諾新冠肺炎疫苗認知研究」(Cigna COVID-19 Vaccine Perception Study) 調查結果。是次調查為研究系列之第三次及最後一次調查，旨在了解大眾對新冠肺炎疫苗的看法和態度，並為連同香港在內共 11 個信諾環球市場地區，逾13,000名受訪者進行評估。

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最新一次調查結果顯示，於2021年4月至5月期間，港人對新冠肺炎疫苗的接受程度由40%輕微上升3%至43%，唯仍低於全球平均水平的69%，更為11個受訪地區中排名最低的城市。

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調查顯示，愈來愈多香港人已接種新冠肺炎疫苗，接種率由 2021年4月的12%上升至5月的18%，另有32%倘未接種疫苗的受訪者表示願意接種疫苗。此外，於25-34歲的受訪組別，疫苗接種率的上升最為顯著，接種率於一個月之間上升一倍，由2021年4月的5%增加至5月的11%。而為最高接種率的受訪組別為55歲或以上的受訪者，於5月有23%受訪者表示已接種疫苗，高於2021年4月的17%。最低接種率的受訪組別則為18-24歲，僅 3%受訪者表示自己或認識的人已接種疫苗。

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不過，據過去三次調查，香港受訪者對疫苗所持的態度並沒有太大變化。總括而言，香港市民了解並掌握新冠肺炎疫苗的資訊。大部分受訪者（73%）表示他們密切關注新冠肺炎疫苗的訊息，較4月輕微下降2%，並有64%的受訪者認為疫苗接種是很容易安排，較2021年4月的59%顯著上升。



雖然對疫苗感到猶豫的香港受訪者有顯著的下降，由2021年4月的70%下降至5月的 64%，但對接種疫苗持觀望態度的受訪者比例於11個地區中排名第一，遠高於全球平均值42%。調查同時探討拒絕接種疫苗的原因，其中受訪者最感擔憂的原因為「疫苗副作用」（87%），另表示對疫苗未有充足了解的受訪者亦由上月的38%增加至 41%。



「對旅遊的渴望」為受訪者接種疫苗的主要動力，有20%已接種疫苗的受訪者及15%未接種的受訪者認為旅行是接種疫苗的首要原因，亦使香港成為全球三大受旅行推動接種疫苗的地區。新冠疫苗的最新資訊亦有助推動已接種者和未接種者（22%）接種疫苗。不過，即使「社區精神」和「對社會的責任感」是已接種疫苗受訪者的主要動力（32%），但對未接種疫苗的受訪者則為較小誘因（6%）。此外，在 82% 未接種疫苗的香港受訪者中，12% 表示不會有辦法能說服他們接種疫苗。





信諾香港行政總裁及區域總經理Jonathan Spiers表示，新冠肺炎疫苗接種計劃已在香港推出一段時間，公司的的個人醫療保險及團體僱員保障計劃涵蓋因接種新冠肺炎疫苗後所致的疾病或不適需接受的治療，以及感染『新冠肺炎』治療費用。此外，為確保客戶能持續得到安心的保障，公司特別延長於2020年推出的『特設額外保障』至2021年 12 月 31 日。

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記者：陳詠妍