  • 31°C
香港時間 : 2021726日 (一) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色金融】綠色金融日趨普及　數碼港學院辦專家講堂費用全免

商業 19:30 2021/07/26

分享：

​​​​​​​數碼港學院將舉辦綠色金融專家講堂系列，有意參加者最遲可於活動舉行前五日，經數碼港學院網站預先報名，講座費用全免。

綠色金融日趨普及，為推動綠色金融科技發展，數碼港學院將舉辦綠色金融專家講堂系列。有意參加者最遲可於活動舉行前五日，經數碼港學院網站預先報名。講座費用全免，活動時長約1至1.5小時。 

【綠色金融】地球之友獻計5招　助港追趕國際環保大潮

綠色金融專家講堂系列將於7月29日展開，其後兩節講座分別於8月12日及8月19日舉行。綠色金融專家講堂系列旨在提供最新的金融科技發展資訊，而每節講座均會探討不同議題，包括國際綠色政策的發展歷程、亞洲及香港綠色金融科技於疫情下的最新發展，以及歐洲成功結合科技應用的案例分享。

綠色金融專家講堂系列活動詳情如下：
—綠色金融專家講堂系列（第一節）主題為「綠色金融概覽︰最佳實踐、國際政策及措施」，由世界綠色組織行政總裁余遠騁博士主講
—綠色金融專家講堂系列（第二節）主題為 「香港及亞洲在疫情下與可持續性相關的金融風險」 ，由益思智創辦人馮悟文博士主講—綠色—金融專家講堂系列（第三節）主題為「辨識問題、計量並解決」 ，由Finastra全球風險管理主管Arnaud Picut，以及里兹大學概率學副教授Leonid Bogachev博士主講

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，當金融投資流入可持續發展的項目及行動、環保產品及有關鼓勵推動可持續經濟發展的政策，市場需要有效的工具，收集、監察及分析相關數據，以協助作出相關投資決定。金融科技正好發揮這個作用。數碼港有不少社群成員專注於綠色金融科技，數碼港會為推動香港成為領先的綠色金融科技中心出力。

【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場

責任編輯：蘇穎琪

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

相關文章

【工作模式】WFH已成過去？ 　美國科技企業興起戶外辦公
今日
【工作模式】WFH已成過去？ 　美國科技企業興起戶外辦公
【職場熱話】X世代員工　疫下最易面臨失業危機？
今日
【職場熱話】X世代員工　疫下最易面臨失業危機？
【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場
今日
【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場
【勞工權益】LinkedIn 推「驚喜假期」抗過勞　即興式休假隨時有反效果？
今日
【勞工權益】LinkedIn 推「驚喜假期」抗過勞　即興式休假隨時有反效果？

你可能感興趣

【工作模式】WFH已成過去？ 　美國科技企業興起戶外辦公
今日 16:53
【工作模式】WFH已成過去？ 　美國科技企業興起戶外辦公
【職場熱話】X世代員工　疫下最易面臨失業危機？
今日 17:10
【職場熱話】X世代員工　疫下最易面臨失業危機？
【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場
今日 18:06
【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場
疫情 綠色金融 博士 大學 可持續發展 香港 AR 金融 Fintech

上一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

譚仔推「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」系列　ERROR及MIRROR成員拍廣告　戶戶送即日起8折優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】永安百貨買禮券為消費券增值 另接種疫苗可參加大抽獎
【消費優惠】永安百貨買禮券為消費券增值 另接種疫苗可參加大抽獎
【動漫節】港人消費力旺盛　《鬼滅之刃》周邊產品最暢銷（多圖）
【動漫節】港人消費力旺盛　《鬼滅之刃》周邊產品最暢銷（多圖）
【職位空缺】消防處聘請控制隊目　無需考體能起薪31910元
【職位空缺】消防處聘請控制隊目　無需考體能起薪31910元
【動漫節】入場輪候時間估計一度長達4小時　動漫迷點睇？（多圖）
【動漫節】入場輪候時間估計一度長達4小時　動漫迷點睇？（多圖）
【動漫節2021】政府突限制入場人數　主辦方估計每天有2萬人未能入場 展商仍盼有7位數生意額
【動漫節2021】政府突限制入場人數　主辦方估計每天有2萬人未能入場 展商仍盼有7位數生意額
【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若
【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若