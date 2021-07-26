【綠色金融】綠色金融日趨普及　數碼港學院辦專家講堂費用全免

▲ ​​​​​​​數碼港學院將舉辦綠色金融專家講堂系列，有意參加者最遲可於活動舉行前五日，經數碼港學院網站預先報名，講座費用全免。

綠色金融日趨普及，為推動綠色金融科技發展，數碼港學院將舉辦綠色金融專家講堂系列。有意參加者最遲可於活動舉行前五日，經數碼港學院網站預先報名。講座費用全免，活動時長約1至1.5小時。

【綠色金融】地球之友獻計5招 助港追趕國際環保大潮

綠色金融專家講堂系列將於7月29日展開，其後兩節講座分別於8月12日及8月19日舉行。綠色金融專家講堂系列旨在提供最新的金融科技發展資訊，而每節講座均會探討不同議題，包括國際綠色政策的發展歷程、亞洲及香港綠色金融科技於疫情下的最新發展，以及歐洲成功結合科技應用的案例分享。

綠色金融專家講堂系列活動詳情如下：

—綠色金融專家講堂系列（第一節）主題為「綠色金融概覽︰最佳實踐、國際政策及措施」，由世界綠色組織行政總裁余遠騁博士主講

—綠色金融專家講堂系列（第二節）主題為 「香港及亞洲在疫情下與可持續性相關的金融風險」 ，由益思智創辦人馮悟文博士主講—綠色—金融專家講堂系列（第三節）主題為「辨識問題、計量並解決」 ，由Finastra全球風險管理主管Arnaud Picut，以及里兹大學概率學副教授Leonid Bogachev博士主講

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，當金融投資流入可持續發展的項目及行動、環保產品及有關鼓勵推動可持續經濟發展的政策，市場需要有效的工具，收集、監察及分析相關數據，以協助作出相關投資決定。金融科技正好發揮這個作用。數碼港有不少社群成員專注於綠色金融科技，數碼港會為推動香港成為領先的綠色金融科技中心出力。

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責任編輯：蘇穎琪

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