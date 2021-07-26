【英國疫情】ICU年輕患者急增 醫護呼籲打針

英國在確診飈升下仍決定全面解封，取消大部分防疫措施，大量年輕人不戴口罩流連夜店狂歡。英國有醫護警告雖然整體確診數字下跌，但目前深切治療部（ICU）的年輕患者急增，呼籲年輕人盡快接種新冠疫苗保護自己。

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英國周日（25日）錄得超過2.9萬宗確診個案，確診數字連續第5日下降，較前一周的4.8萬宗大幅回落。但英國國民保健服務（NHS）的數據顯示，18歲至29歲的人當中有三分之一尚未接種新冠疫苗。醫學界憂慮大量年輕人無接種疫苗，會成為英國重返新一波疫情的缺口。

英國國家統計局（ONS）指出，英格蘭16歲至24歲群體的確診個案數字，幾乎是50歲至69歲群體的6倍。

英國《衛報》引述ICU醫生指，他們留意到絕大多數ICU新冠患者都沒有接種疫苗，現時更有很多20多至30多歲的年輕人染疫進入ICU，因此懇求人們盡快接種疫苗。

而英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）委員芬恩（Adam Finn）也表示，醫院ICU病房内不乏30歲以下的新冠患者，部分人更需要輸氧。

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英國醫生協會聯合主席Kaveri Jalundhwala也呼籲年輕人勿對疫情掉以輕心。她表示即使只有半成患者感染新冠肺炎的時間較長，但仍有大量人康復後身體狀況仍長期虛弱，甚至無法正常工作或運動。她呼籲民眾及早接種疫苗，來應對Delta變種（印度首先發現）。

英國衛生部門發言人則表示，政府正與名人、社交媒體平台及交友平台密切合作，希望可為年輕人提供疫苗資訊並鼓勵他們接種疫苗。

責任編輯：鄭錦玲