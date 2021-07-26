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【餐飲業】戶戶送餐廳信心指數調查　逾6成受訪餐廳料電子消費券有助收入

商業 18:28 2021/07/26

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戶戶送公布2021年第二季「餐廳信心指數」調查的結果，發現48.3%受訪餐廳表示堂食收入增加。（資料圖片）

戶戶送公布2021年第二季「餐廳信心指數」調查的結果，發現由於堂食收入大幅增加，受訪餐廳對整體業績的滿意度平均為5.9/10，較2021年第一季的5.8/10輕微上升，反映對餐飲業前景的穩定期望。

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「餐廳信心指數」於2019年秋季推出，訪問超過8,000間餐廳，旨在揭示本地的餐飲趨勢及食肆東主所面對的困難。48.3%受訪餐廳表示堂食收入增加，較上一季大幅增長12.4%。36.2%受訪餐廳表示外賣訂單較第一季有所增加，25.9%表示訂單數量持平，顯示即使不乏堂食選擇，外賣需求亦將維持穩定並持續增長。

電子消費券將發放　過半數餐廳已制定推廣活動

電子消費券即將發放，超過半數受訪餐廳夥伴表示，已著手制定市場推廣及宣傳活動，藉以從電子消費券計劃中受惠。62%受訪餐廳認同計劃有助增加業務收入。

然而，38%受訪餐廳不清楚如何受惠於電子消費券，亦不肯定消費券會否對收入有幫助。為此，餐飲業仍期望政府進一步提供津貼及補助，大部分餐廳夥伴認為，放寬社交距離限制（51.6%）及提供額外政府補貼（29.3%）是最有效促進生意的方法。

裁員情況減少　營運成本增加

調查亦發現，計劃在2021年第三季裁員或要求員工放無薪假的餐廳，從上一季的17%下降至14%，顯示業內的就業情況緩慢而穩步地改善。然而，過半數（59%）受訪餐廳表示營運及可變成本（如租金、人工和食材）較上一季增加。如果未來數月出現意外情況導致食肆收入下跌，這些成本或會對生意構成挑戰。

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責任編輯：朱悅瀅

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