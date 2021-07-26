【樓市現象】屯門上嵐超額認購逾6倍　單日僅沽39伙　賣唔夠一半單位

樓市持續暢旺，各區也錄破頂成交，惟剛於周日（6月25日）推出，位於屯門景秀里的新盤上嵐銷情不似預期。雖然項目超額認購逾6倍，但僅即日售出39伙，佔可推出單位不夠一半。

資料顯示， 屯門上嵐首輪推出79個單位，以最高折扣16%計，折實價由450.18萬元起，至最貴599.8萬元，折實呎價則約16,988至20,827元。雖然定價略高同區新盤御半山，但上嵐勝在入場門檻低，而且單位全屬一房間隔。加上就算買家選用「建築期付款」辦法，折扣率只得10%，但仍可受惠新按保計劃，承造九成按揭，對預算有限的上車客來說，甚為吸引。有業內人士曾預計，由於上嵐入場門檻低，而且屯門升值潛力大，在目前市況下，首批單位沽清機會大，惟實際銷情不似預期。不過，建灝地產集團投資部經理鄭智荣認為，項目銷情理想。

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值得留意的是，另有行內人士曾預計，樓價將於7月升破歷史高位，惟最終同樣不似預期。遠洋集團市場銷售及市場事務總監張詩韻說，「破頂不急於一時」，因樓價連升4至5個月，指目前的「勢頭」很好，加上市場憧憬通關在即，預計下半年樓價持續上升。

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