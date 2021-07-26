譚仔推「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」系列　ERROR及MIRROR成員拍廣告　戶戶送即日起8折優惠

▲ 譚仔雲南米線獨家登陸美食外賣平台Deliveroo戶戶送，即日起更會提供獨家優惠，並找來ERROR及MIRROR成員拍新廣告。

譚仔雲南米線獨家登陸美食外賣平台Deliveroo戶戶送，即日起更會提供獨家優惠，並找來ERROR及MIRROR成員拍新廣告，令廣告生色不少。

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由即日起至8月12日，凡於戶戶送訂購譚仔最新推出的「麻辣汁烤雞炸醬撈米線」以及麻辣汁炸醬「隨意撈」米線(包括第一款配料)，即享8折優惠。為隆重其事，譚仔及戶戶送更找來ERROR何啟華(Dee哥)以及MIRROR成員Lokman和Stanley，拍攝《戶戶有新撈》全新廣告，今次全新廣告的拍攝過程笑料百出。

另外，戶戶送公布今年第二季「餐廳信心指數」調查的結果，發現由於堂食收入大幅增加，受訪餐廳對整體業績的滿意度平均為5.9/10，較2021年第一季的5.8/10輕微上升，反映對餐飲業前景的穩定期望。

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責任編輯：蘇穎琪

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