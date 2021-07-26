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【美股焦點】美股科技巨企今周放榜 一文看清季業公布時間表

股樓投資 18:46 2021/07/26

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今周將有不少影響美股大市的重大事件，首先是聯儲局將在本周四（29日）議息，市場關注局方對於推出寬鬆政策，一旦委員開始談及「收水」，或對通脹、經濟持偏鷹立場，將會令現時刺激現時偏低的債息重拾升勢，令美股科技股再現波動。其次是美股季績期開始步入高潮，今周輪到「FAAMG」為首的大型科技股公布業績，倘業績超出市場預期，或會推動納指再創歷史高位。

今周美股重磅股放榜時間表

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據Factset數據顯示，在已公布業績的標普500指數成份股當中，今季盈利增長超預期的公司比例超過88%，而且有86%公司收入增長超市場預期。如該比例能維持至整個季績期完結，則將會是自2008年以來表現最好的一季。

今周公布業績的大型科技股中，Tesla預期每股盈利為每股0.98美元，按年增124.56%，蘋果預期每股盈利為每股1.01美元，按年增56.77%，Alphabet預期每股盈利為每股19.15美元，按年增86.06%，微軟預期每股盈利為每股1.92美元，按年增31.8%，Facebook預期每股盈利為每股3.03美元，按年增68.16%，Amazon預期每股盈利為每股12.19美元，按年增18.35%。

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撰文 : 林展鋒

超市 經濟 美國聯邦航空管理局 每股盈利 Tesla 指數 美股 美國聯儲局 標準普爾500指數 通脹

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