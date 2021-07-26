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【美股盤前】政策風險不明朗　熱門中概股盤前續跌　

股樓投資 19:20 2021/07/26

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受內地政府監管收緊影響，本周中概股延續上周跌勢，周一開市前拼多多（PDD）、富途（FUTU）跌逾10%，嗶哩嗶哩（BILI）跌近10%，貝殼（BEKE）跌22.7%，三大新能源汽車股蔚來（美：NIO）、小鵬汽車（XPEV）及理想汽車（LI）分別跌4.9%、5.2%及5%，騰訊音樂（TME）跌逾13%。

當局監管措施一波未平一波又起，繼「滴滴出行」事件之後，騰訊音樂被國家市場監管總局裁定涉壟斷行為，上周要求騰訊 （00700）在30天內解除獨家音樂版權，並處以罰款50萬元人民幣。此後三年內，騰訊每年需向市監局報告其履行義務情況，市場監管總局將依法嚴格監督其執行情況。

內地監管機構上周六（24日）又正式出台了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（簡稱「雙減」意見），周一（26日）港股在綫教育股再遭洗倉，進一步波及其他中概股，恆指周一大跌逾1100點，最終收報26,192點。

羅奇形容「一場冷戰的初期階段」

摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇 (Stephen Roach) 上周五（23日）接受外媒時表示，當局打擊在美上市的中概股的行為，將對市場產生廣泛的影響，甚至形容相關舉措猶如「一場冷戰的初期階段」（early stages of a cold war）。

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编辑：李勝男

壟斷 新能源 港股 音樂 騰訊 美股

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