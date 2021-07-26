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Android版Apple Music正式支援空間音訊效果　為用戶提供無損音質

科技 18:15 2021/07/26

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除了Apple自家平台之外，最近官方宣布將空間音效及無損音質功能，開放予Android用戶使用。

蘋果（Apple）於本年5月份宣布，將為Apple Music音樂服務提供杜比全景聲（Dolby Atmos）的空間音效，以及無損音質功能。除了Apple自家平台之外，最近官方宣布將功能開放予Android用戶使用。

＜＜【無綫耳機】傳新一代AirPods於8月份開始量產　有望與新款iPhone一同推出

＜＜【iPhone】iOS 14.7有Bug！iPhone或無法解鎖Apple Watch　官方公布解決方法

Apple於上月已開始在Android版Apple Music程式上，封閉測試無損音質和空間音訊功能。經過約一個月測試後，官方終於正式宣布，將該功能開放予所有Android用戶使用，現時Android可在Google應用程式商店中，下載並更新Apple Music應用程式。

用戶可在應用程式播放音樂時，查看最新的選項及功能。除了提供無損音質和空間音訊功能外，Android版的Apple Music也加入淡出淡入播放功能。Android版的Apple Music與iOS版本一樣，用戶在更新後，可在設定中開啟「保真壓縮音訊」設定功能。

責任編輯：李寶如

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