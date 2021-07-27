【職場出路】幼兒教育學位課程年年「爭崩頭」 幼兒工作員與幼稚園教師有何分別?

隨著本地出生率回升，近年社會對學前教育愈來愈重視，幼兒教育專業地位持續提高，加上政府加大在學前教育上的資源投放，幼稚園教師成為香港年青人趨之若鶩的職業。據大學聯招處早前公布首輸改選結果，香港教育大學「幼兒教育榮譽學士學位課程」成招辦法中競爭最激烈的課程之一，吸引1,738名學生報讀，爭逐49個學額，出現約35.47人爭一個學位的情況。

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在香港，幼兒中心及幼稚園提供的教育及照顧，也統稱為學前服務。幼兒中心方面，包括育嬰園及幼兒園兩類，育嬰園為由出生至2歲的幼兒服務；幼兒園為2至3歲的兒童提供服務。幼兒園的服務設有全日制及半日制兩種，大部分幼兒園兒童是接受全日制的託管服務。

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至於幼稚園，香港的幼稚園全由志願團體或私人開辦，分別為非牟利幼稚園及私立幼稚園兩大類，為3至6歲的兒童服務，分設高班、低班及幼兒班，。以往幼稚園有分別開辦半日制及全日制課程，但疫情下，幼稚園只提供半日制課程。



幼兒工作員主要在幼兒中心照顧和指導幼兒，他們負責準備教材和活動來教導幼兒、和幼兒們一起玩遊戲、管教幼兒、為幼兒準備茶點、協助及指導幼兒們自己進食、監察幼兒的學習進度和行為以識別其身心發展問題的跡象、執行一般行政工作。他們要輪班工作。全職和兼職工作均可。

基本資歷要求方面，通常有中五或以上學歷；完成認可的幼兒工作培訓課程。專業資格方面，則必須註冊為幼兒工作員 。幼兒工作員的薪酬未必如幼稚園老師般吸引，但幼稚園教師需要追趕課程，也要兼顧學生學習上的需求，壓力相對較大。

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幼稚園教師方面，其職責主要是培育兒童的興趣、輔助他們成長及傳授相關學習知識，主要工作包括教導三至六歲的兒童，培育他們在各方面的發展、編製教材和訂定課程內容及統籌和協助學校活動，也要為兒童進行評估和家長教育等工作。

工作時間方面，每星期約50至60小時，部份幼稚園的教師星期六也要輪班工作，工時相對較長。薪酬方面，據浸會大學早前發表的「香港幼兒教育人力資源及薪酬福利調查」，幼教畢業生的起薪點由2019年的21,697元增至2020年的22,713元，增幅約4.7%。幼稚園教師可晉升至主任、副校長及校長。

入職條件方面，幼稚園教師須持有香港文憑試五科達第二級或以上(包括中國語文和英國語文)，及持有教育局認可幼兒教育學位或高級文憑證書(CE)。

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記者：陳詠妍