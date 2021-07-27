【室內設計】90後拍拖9年買首置盤　24萬平裝400呎單位　女主人為男友設文青「Coffee Shop」

香港樓價高企，若成功置業，有不少業主也會花心思裝修，並把自己的喜好融入在設計中。有一對90後情侶拍拖近10年，以逾750萬元購入逾400平方呎單位，並花約24萬元裝修屬於兩人的「愛巢」。業主 Vicky接受《iMoney》訪問表示，屋內以原本色和白色作配搭，並偷位加入咖啡吧台變成「Coffee Shop」。

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90後的Vicky與男友，自中學起已拍拖逾9年，兩人有感香港樓價持續高企，決定以約760萬元購入首個置業上車盤，「再不置業，再唔買就越黎越難上車」。她續指，除了申請按揭外，家人也會資助部分首期。兩人均用了個人及聯名戶口內的儲蓄支付23.5萬元的裝修費用，「聯名戶口是上年才開，當時無特別目標，只是大家一齊投放一些資金，以防不時之需；想不到在第一次裝修花費這麼多。」

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單位實用面積達約405平方呎，為一房單位，樓齡達18年。現時有不少業主在裝修時，在家具中採用雲石設計，以營造簡約典雅的風格，Vicky坦言，自己並不喜歡太多雲石、黑白色的設計，「感覺似酒店，而且會覺得屋企有種冷冰冰的感覺。」於是，她參考一些較日系及北歐簡約風的設計作參考，屋內亦以白色作為主調，配上原木色家具，「我較喜歡簡約裝修風格，例如日系同北歐風，因為有溫馨既感覺，我們想要一個有『溫度』的家。」

近年興起文青風，滿街都是Coffee Shop，這個400平方呎的單位中，也「藏」有一間小型咖啡廳在近大門的門口櫃中，放置一部磨豆機和義式咖啡機，原來這是Vicky按男友的喜好構思，更費煞思量下，偷位設計而成。「男主人好鍾意沖咖啡，因此要求屋內一定要有吧台；起初我們不知該把吧台放在那裏好。」她續指，男友布望沖咖啡的位置與吧台位置相近，以營造咖啡廳的效果，但門口位置較難放置吧台。「最後決定買張較細的沙發，再偷少少位放一張訂造的吧台，這樣就可以望着風景飲咖啡。」

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Vicky笑言，男友對沖咖啡特別感興趣，更試過兼職做咖啡店店員偷師，這亦成為他最喜歡的地方，「門口櫃用了木條裝飾，吊櫃底加入燈帶，美觀之餘，沖咖啡時，又可以看得清楚，磨豆機是Niche Zero，咖啡機牌子是Lelit Bianca，型號是Bianca。」識沖咖啡已屬基本，男友更懂得拉花，如天鵝、花朵等，Vicky閒時也會品嚐對方所沖調的咖啡，「我鍾意Latte，多奶不會太苦」

內文節錄自719期《iMoney Focus》精明裝修。

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責任編輯：黎淑雯