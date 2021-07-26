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【勞工權益】LinkedIn 推「驚喜假期」抗過勞　即興式休假隨時有反效果？

商業 18:06 2021/07/26

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LinkedIn 早前推出「驚喜假期」為員工減壓，但這種即興式休假隨時會出現反效果。（AFP）

在疫情下，不少上班族在家工作，反而令壓力大增。許多企業為此開始推出額外有薪假期作為新福利，其中 LinkedIn 早前推出「驚喜假期」為員工減壓，但這種即興式休假隨時會出現反效果。

【職場熱話】X世代員工 疫下最易面臨失業危機？

LinkedIn 早前推出「令人驚喜的快樂時光」計劃，讓員工不時得到驚喜的「周五休息日」或是「無會議日」。這些預期以外的休息日，普遍獲得員工的正面迴響，也讓 LinkedIn 在 4 月時進一步推出休息一周的措施。

【工作模式】WFH已成過去？ 美國科技企業興起戶外辦公

雖然即興式休假理論上會受到上班族歡迎，但企業執行的方式若不夠周詳，隨時會造成反效果。加拿大西安大略大學（University of Western Ontario）組織行為學教授 Jamie Gruman 認為，企業自發推出的措施，顯示企業關心員工的福祉以及照顧員工的決心，這種態度有助促進長期的勞資關係。然而，額外休假的成效，是取決於員工認為企業是否真的關心他們。 如果企業未能持續展現出對員工的關心，就突然提供額外休假，可能會被員工解讀為：公司給我們休假，是希望我們之後不再請假，這樣會令措施造成反效果。

【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0 資助上限6000元薪金 助畢業生疫下投身職場

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

記者：廖淑瑩

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