【勞工權益】LinkedIn 推「驚喜假期」抗過勞　即興式休假隨時有反效果？

▲ LinkedIn 早前推出「驚喜假期」為員工減壓，但這種即興式休假隨時會出現反效果。（AFP）

在疫情下，不少上班族在家工作，反而令壓力大增。許多企業為此開始推出額外有薪假期作為新福利，其中 LinkedIn 早前推出「驚喜假期」為員工減壓，但這種即興式休假隨時會出現反效果。

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LinkedIn 早前推出「令人驚喜的快樂時光」計劃，讓員工不時得到驚喜的「周五休息日」或是「無會議日」。這些預期以外的休息日，普遍獲得員工的正面迴響，也讓 LinkedIn 在 4 月時進一步推出休息一周的措施。

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雖然即興式休假理論上會受到上班族歡迎，但企業執行的方式若不夠周詳，隨時會造成反效果。加拿大西安大略大學（University of Western Ontario）組織行為學教授 Jamie Gruman 認為，企業自發推出的措施，顯示企業關心員工的福祉以及照顧員工的決心，這種態度有助促進長期的勞資關係。然而，額外休假的成效，是取決於員工認為企業是否真的關心他們。 如果企業未能持續展現出對員工的關心，就突然提供額外休假，可能會被員工解讀為：公司給我們休假，是希望我們之後不再請假，這樣會令措施造成反效果。

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記者：廖淑瑩