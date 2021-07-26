  • 32°C
香港時間 : 2021726日 (一) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大和對長汽打造熱門車型能力有信心　上調目標價三成重申「買入」評級

股樓投資 18:08 2021/07/26

分享：

大和發表研究報告，重申長城汽車(02333)「買入」評級，調高今明年收入預測9至14%，考慮到更高銷量和平均售價增長積極預測，相應上調純利預測6至11%，目標價由32元升31.3%至42元。由於對公司打造熱門車型的能力有信心，明言可能進一步重新評級。

報告中稱，日前公司宣佈，坦克300的生產將從7月22日至8月1日暫停，東南亞國家晶圓廠自7月關閉，令供應受到影響。截至7月中旬，坦克300未交付訂單累計達5萬台。但是預計訂單將延遲至第三季度，看到8月份全球芯片供應緊張情況有所緩解。該行認為，坦克300是長城汽車的SUV越野車型，由於其價格比市場其他主要越野車型更具吸引力，每月銷量超過5000輛，銷量相當可觀，認為由於需求強勁，坦克300臨時停產將對其全年銷量影響有限。

該行表示，鑑於公司在製造流行車型方面取得了成功，提高2021年銷量預測，從131萬輛增至138萬輛。上半年期間，長城汽車每輛車的平均價格在第一及第二季同比增長11%和16%，分別是由於更高的型號平均價格提高，現預計2021年的平均售價將上升8%，以反映產品組合升級。

 

大行對長汽評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

長城汽車（02333） 港股

上一篇文章

【異動股】國金證券首予全球半導體行業「增持」評級　中芯國際逆市大升一成

下一篇文章

【大行點睇】上半年業績勝預期市佔率續提高 高盛提高農夫山泉「買入」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【樓市熱話】露台有甚麼用處？ 樓主稱普遍港人浪費了露台 網民：望樓景
【樓市熱話】露台有甚麼用處？ 樓主稱普遍港人浪費了露台 網民：望樓景
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額