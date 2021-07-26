【大行點睇】大和對長汽打造熱門車型能力有信心　上調目標價三成重申「買入」評級

大和發表研究報告，重申長城汽車(02333)「買入」評級，調高今明年收入預測9至14%，考慮到更高銷量和平均售價增長積極預測，相應上調純利預測6至11%，目標價由32元升31.3%至42元。由於對公司打造熱門車型的能力有信心，明言可能進一步重新評級。

報告中稱，日前公司宣佈，坦克300的生產將從7月22日至8月1日暫停，東南亞國家晶圓廠自7月關閉，令供應受到影響。截至7月中旬，坦克300未交付訂單累計達5萬台。但是預計訂單將延遲至第三季度，看到8月份全球芯片供應緊張情況有所緩解。該行認為，坦克300是長城汽車的SUV越野車型，由於其價格比市場其他主要越野車型更具吸引力，每月銷量超過5000輛，銷量相當可觀，認為由於需求強勁，坦克300臨時停產將對其全年銷量影響有限。

該行表示，鑑於公司在製造流行車型方面取得了成功，提高2021年銷量預測，從131萬輛增至138萬輛。上半年期間，長城汽車每輛車的平均價格在第一及第二季同比增長11%和16%，分別是由於更高的型號平均價格提高，現預計2021年的平均售價將上升8%，以反映產品組合升級。

大行對長汽評級及目標價：

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