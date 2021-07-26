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【東京奧運】戴利四戰奧運終奪金 打破夢之隊壟斷

環球社會熱點 18:26 2021/07/26

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東京奧運第3日舉行賽事，其中男子雙人10米高台跳水項目，英國跳水王子戴利夥拍隊友Matt Lee出戰，以一分之微擊敗中國隊，奪得其首面奧運金牌。現年27歲的戴利已第4次出戰奧運，他曾公開表示希望在東京奧運奪金，如今終夢想成真。

13歲小將破紀錄奪金 日本滑板連下兩城 【下一頁】

戴利（Tom Daley）於6歲開始跳水生涯，並於2008年首次出征北京奧運，當時的他年僅14歲已嶄露頭角，更被譽為是跳水天才。戴利其後在2012年倫敦奧運男子10米高台跳水、及2016年里約奧運的男子雙人10米高台跳米分別取得銅牌。

由於戴利外表俊朗，加上一身肌肉，出道至今備受關注。戴利於2013年於YouTube上載影片宣布「出櫃」，2015年公布與年長20歲的男士訂婚，兩年後結婚。二人更於2018年透過代母肯有一名兒子Robert。

在東京奧運舉行前，戴利已公開向傳媒表示，渴望在東京奧運中奪得金牌，實現金牌夢。他周一（26日）夥拍隊友Matt Lee出戰雙人10米高台跳水項目，最終以一分之敗打破中國夢之隊壟斷，奪得生涯首面金牌。

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日本阿部兄妹 同日摘柔道金牌 【下一頁】

戴利贏得金牌後接受訪問，自開始跳水至今已有20年，終於得到奧運金牌是什麼感受。他續指，與隊友合作相當有默契，大家共同目標是要完成跳水動作。戴利隊友是年僅23歲的Matt Lee，首次出征奧運已奪得金牌。

英國媒體得知跳水王子組合取得金牌後，BBC女旁白更興奮得大叫，甚至哽咽表示終於成功打破中國隊在跳水項目壟斷的宿命。

責任編輯：郭麗明

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