【大行點睇】Jefferies重申對微軟「買入」評級　 目標價上調至335美元

美股大型科企即將公布上季度財報，在此之前Jefferies分析師Brent Thill重申對微軟持「買入」評級，目標價上調至335美元，較現價289.7美元仍有15.6%的潛在升幅，年初至今微軟已經升逾33%，市值突破2萬億美元，僅次於蘋果（AAPL）。

Jefferies在本周日（25日）發給投資者的一份報告中指出，雖然微軟今年股價升幅已經跑贏同行與大市，但整體而言，得益於微軟旗下投資組合較為多元，包括Azure、Microsoft Teams都將推動其銷量增長，因於料該公司上季度業績能夠符合市場預期。

微軟公司將於本周二（27日）盤後公布上季度業績，市場普遍預計，公司每股收益爲1.9美元，上年同期爲1.46美元；營收料爲441億美元，上年同期爲380.3億美元。

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编辑：李勝男