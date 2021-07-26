【ETF】未來資產GlobalX鍾駿：監管非新鮮事　政策風險無礙行業長線結構性增長

▲ 鍾駿指，未來仍會繼續推出更多主題式ETF。（陳永康攝）

中國近年對不同行業推出監管新規，Global X ETFs銷售副總裁鍾駿表示，監管政策每個地方都有，不同地方有不同的規定，並非新鮮事，而政策鼓勵的行業，如電動車、潔淨能源及半導體等，與受監管整頓的行業，如電子商務等，股份表現有明顯差距。

鍾駿稱，雖然電子商務及娛樂行業存在政策風險，但市場的行為及生活習慣已改變，這些都是結構性增長，而透過ETF投資一籃子股票，風險回報較投資單一股票為佳。

未來資產推3主題ETF詳情，詳見【下一頁】

未來資產上周五推出3隻交易所買賣基金（ETF），分別是Global X亞洲半導體ETF （03119） 、Global X中國電子商務及物流ETF （03124） 及Global X中國遊戲及娛樂ETF （03117） 。鍾駿指，三隻新ETF中，受惠國策的3119較受投資者歡迎，目前亞洲半導體銷售額已佔全球六成，亞洲半導體的供應亦佔全球逾七成。

隨3隻新ETF上市，Global X ETFs本地系列共有21隻產品，截至7月22日的資產管理規模逾26.7億美元（約208億港元）。鍾駿指，未來仍會繼續推出更多主題式ETF。

相關文章：【半導體ETF】GlobalX亞洲半導體ETF 3119周五掛牌 三大權重股為三星電子、台積電及SONY

相關文章：【ETF】南方東英中國醫療健康革新指數ETF明日掛牌 一手入場費780元

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結： https：//bit.ly/3pPwtuA

編輯：陳韻妍