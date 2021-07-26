【職場招聘】城大夥企業再推「城」就開拓計劃2.0　資助上限6000元薪金　助畢業生疫下投身職場

疫情之下畢業生就業艱難，香港城市大學（城大）今年再度推出「城」就開拓計劃2.0（CARLS 2.0），與多間企業合作，協助準畢業生就業。

城大今年增撥800萬元，由今年初起推行CARLS 2.0，為聘請城大畢業生的僱主提供配對基金。資助額為職位的三分一薪金，上限為每名畢業生每月6,000元，最長為期三個月。

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該計劃於今年初推出後，獲各僱主的支持，至今已成功聯繫逾15,000名合作夥伴及僱主，為應屆城大畢業生提供逾2,400個職位，涵蓋銀行金融、法律、會計、建築測量、設計及工程、醫療、教育和市場銷售等行業。

事實上，計劃由去年開始舉行，今年的空缺數目按年增加近1,450個，增幅近1.5倍。而今年獲多間大型本地及跨國企業支持，包括：其士集團、俊和建築工程有限公司、香港藝術節協會有限公司、香港生產力促進局、和記電訊香港控股有限公司等。

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城大更新JobPlus 手機發放職位空缺

城大為了支援畢業生就業，學生發展處事業及領袖策劃中心的顧問團隊，更為他們提供逾1,400節一對一就業諮詢服務。在職涯規劃、撰寫求職信、履歷校閱和面試技巧等方面，提供專業意見，協助畢業生做好準備，提升就業競爭力。

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同時，大學完善網上就業資料庫「JobPlus」。可透過手機短訊形式，向畢業生發放最新職位空缺資訊。城大更於今年3月，舉辦「網上『城』就事業博覽2.0」（CityU E-Career Success Fair 2.0），提供來自超過20個行業、逾1,500個職位空缺。

活動有近150個招聘攤位，並設有專題講座、求職工作坊和免費諮詢等逾150場網上活動，讓準畢業生掌握就業市場動向及資訊，進行職業規劃。

責任編輯：馬意文