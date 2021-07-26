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【教育股風暴】教育股洗倉式急瀉美股盤前未止跌　教育富豪身家腰斬

股市 18:02 2021/07/26

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【教育股風暴】教育股洗倉式急瀉美股盤前未跌　教育富豪身家腰斬

教育行業相關的「雙減」文件周六晚（24日）正式落地，多隻內地教育股今日洗倉式急挫。受累股價急插，教育股相關富豪身家大蒸發。彭博報道，今年以來，高途創始人、董事長陳向東身家縮水超過150億美元（1170億美元）。

根據彭博億萬富翁指數，陳向東目前身家僅3.36億美元，跌出首500大。受累內地監管，他的在線教輔公司高途在線（美：GOTU）周五在紐約交易中暴跌近三分之二，周一盤前仍未止跌，截至本港時間下午5時37分，該股下跌近3成。

陳向東並不是唯一財富暴跌的人。好未來教育（美：TAL）首席執行官張邦鑫的財富縮水25億美元至14億美元，該公司股價周五在紐約暴跌71%，周一盤前再跌23%。新東方教育（美：EDU）董事長俞敏宏也失去了他的億萬富翁地位，在公司股價下跌54%後，他的資產減少了 6.85億美元，持股價值為5.79億美元。該股美股盤前再跌逾兩成。

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編輯：吳敏芳

內地絶招嚴打教育事業　應如何解讀？（開聲聽↓）

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