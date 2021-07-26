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【大行點睇】上半年業績勝預期市佔率續提高 高盛提高農夫山泉「買入」評級

股樓投資 17:46 2021/07/26

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高盛發表報告，指農夫山泉 （09633） 上半年錄得24%的收入增長，每股盈利按年增30%，均較市場預期高。該行指，公司上半年提供更吸引的推廣及銷售策略，提供更多提高品牌的活動，相信有助市佔率上升，預期水及茶飲品的業務都跑贏行業，當中只有功能性飲品因競爭較大，與2019年有較大差距。新業務方面，該行認為梳打水是未來的發展重點，相信公司會有優勢。

高盛提高農夫山泉2021年至2023年的每股盈利，較原來預期高5%至6%，反映上半年勝預期的業績，目標價則由48元升至51元，相當於2026年預測市盈率40倍，維持「買入」評級。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 農夫山泉（09633） 買入 目標價 每股盈利

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