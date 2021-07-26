【美股觀點】美股持續向好 嘉信理財游國義：樂觀情緒背後有警示

股市自 2020 年 3 月低位以來一直穩步上揚，但市況持續向好的背後卻蘊釀著一大風險，那就是樂觀情緒。

首先，世界大型企業聯合會（The Conference Board）的消費者信心指數顯示，雖然疫情導致全球經濟停頓，信心指數在去年急跌，但現時已回升至疫情爆發前水平。縱觀歷史記錄，當信心指數處於最高水平時，股票的表現相對失色；而當消費者對經濟變得極為樂觀時，股市作為領先指標通常已經反映未來大部分升幅。

CEO 信心指數創歷史新高

同樣，CEO 信心指數亦處於歷史新高，這似乎是看好股市的理據，但從歷史來看，CEO 信心指數高企時，股市大多未有錄得正回報。有時，「過猶不及」可能並非好事。

投資者情緒指數的一個重要指標是美國家庭長線持有股票的程度。目前，股票配置已達到 60%，只略低於 2000 年科網泡沫前夕的歷史高位。從歷史來看，股票配置升至最高五分位時，平均 10 年期的（年度）回報以及由低位至高位的幅度則會處於最低的五分位。

認購期權飆升

個別市場領域顯示風險高企，最明顯的行為表現可能是期權活動激增。去年經濟停頓時，投資者開始加快追捧認購期權，在去年下半年稍事休息後，今年又再度買入。

除了期權市場活動激增，資金亦持續流向交易所買賣基金（ETF），速度之快，前所未見。

最後值得一提的是，大眾情緒調查顯示在過去八個月的大部分時間，受訪者一直極度樂觀，而這種情況下的市場表現往往最差。

過去八個月的經驗顯示，市場情緒可以長期亢奮，而不會出現任何股市大跌情況。樂觀情緒高漲不會扭轉股市走勢，但負面催化劑卻可以有此作用。

踏入業績期，投資者對再次錄得亮麗季度表現寄予厚望。然而，一旦季度盈利遜於預期，便有可能成為負面催化劑，投資者務必緊記這一點。

盈利前瞻比業績更重要

根據金融大數據公司Refinitiv 的最新估計，標普 500 指數在第二季度的按年盈利增長達 65.8%。經濟重啟固然有助公司業績強勁反彈，但去年同期的經濟基本上陷入停頓，所以驕人數據主要是基數效應所致。

這情況在領先板塊中相當明顯。工業、非必需消費品及能源板塊預計會跑贏大市，增長將分別達 571%、273% 及 223%，預計只有公用事業板塊的盈利將會下跌。

顯然，股市升勢凌厲反映了盈利的強勁表現。因此，本季度的業績焦點可能並非全是季度增長率，而更多是今年餘下時間的展望，以及成本壓力加劇下的利潤率狀況。

雖然需求上升，但供應鏈卻遭到中斷，加劇第二季度的價格壓力。到目前為止，衆多企業已經度過這場風暴，而未來盈利的關鍵在於成本／工資上漲會否持續，以及各企業是否能夠轉嫁成本增加對利潤率的影響，抑或因成本增加致利潤下降。

在過去幾個月，利潤率的前瞻估計未見起色，一旦最後情況持續，則可能預示市況將會較為疲弱。除了全球金融危機以及去年疫情期間的明顯衰退外，在 2011至2012年、2015 年和 2018 年股市受壓前，利潤率均率先表現欠佳。

投資者情緒依然相當高漲。雖然沒有2020 年初疫情爆發前的廣泛亢奮情緒，但上述指標突顯投資者的態度和部署均非常樂觀。目前牛市升勢很大部分就是這種情況。在這段期間，我們認為市場廣度較闊對市況有保護作用，以避免波動演變為不利環境。個別市場廣度的短期指標已經開始轉弱，但到目前為止，長期廣度指標仍然健康，標普 500 指數超過 90% 的股份高於 200 天移動平均線。

除了完全無法預測的疫症因素外，一些負面催化劑亦可能出現而衝擊利潤率，其中包括未來盈利預測出現下調，以及／或商業周期的進程較預期為快。一如既往，最佳準備是繼續貫徹對行業乃至個股的分散投資，並且定期調整投資組合。