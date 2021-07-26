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【異動股】海底撈預告上半年虧轉盈 惟不及公司管理層預期 股價曾插逾兩成

股樓投資 17:42 2021/07/26

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海底撈（06862）公布，上半年業績扭虧為盈，惟業績並不能達到該公司管理層的預期，拖累股價一度插逾兩成，低見33元，至收市報34.7元，仍跌16.7%，成交額19.1億元。

績後瑞銀發布研究報告指，將海底撈目標價由44元下調至42.5元，給予「中性」評級。該行指，基於公司上半年業績遜預期，公司預告上半年收入將升104%至200億元（人民幣，下同），低於該行預測的210億元，而盈利則料轉正至8,000萬至1億元，去年同期則錄9.7億元虧損，表現同樣遠低於該行及市場預期。

該行指，集團復甦較該行預期慢及新店需要更長時間才有回報，而海外餐廳的經營亦受疫情嚴重影響，估計投資者將對盈利預告有負面反應，因此將海底撈2021至2023年度盈利預測下調10%至22%。

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記者：郭秀慧

遜於預期 瑞銀 異動股 經濟 海底撈（06862） 目標價

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【大行點睇】上半年業績勝預期市佔率續提高 高盛提高農夫山泉「買入」評級

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