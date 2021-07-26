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【大行點睇】明年料難轉虧為盈 滙豐大降快手目標價

股樓投資 17:35 2021/07/26

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滙豐發表報告指，在營銷及研發費用增加下，估計快手 （01024） 的虧損進一步擴大，加上競爭對手「抖音」在每日活躍用戶數量上持續拋離快手，料將令快手近期股價持續波動。

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 7月港股中期業績是亮點 精選10隻超預期新經濟股，請按【見下頁

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該行指，快手今年加強在海外市場推廣，上半年已投資近8億美元，即使全球月活躍用戶達到10億人，但短期內難以變現為收入，加上直播收入下跌，因此預計公司轉虧為盈的時間由原來預期的2022年改為2023年。

該行下調快手2021年至2023年的收入預測，較原來預期降4%至8%，今年經營虧損料擴大至142%，因此調整公司目標價，由350元降至200元，維持「買入」評級。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 買入 快手—W（01024）

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【異動股】海底撈預告上半年虧轉盈 惟不及公司管理層預期 股價曾插逾兩成

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