【職場熱話】港男上網大呻東鐵線九卡車廂太逼 猶如珍珠一樣黏着 網民：努力工作 搭的士返工

在香港上班，不少人都會選擇以方便快捷的地鐵上班。一來巴士會有塞車問題，二來班次不太多，地鐵又在增新路線，越來越多人坐地鐵。近日有網民於網上討論區發文，投訴東鐵線用九卡車廂逼死人。

網民經歷：

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有人同意樓主，指九卡車廂十分不方便，二人座位還特別窄。而且最奇怪的是不知道為甚麼要保留頭等。不過網民覺得他們的看法都很無謂，稱樓主不滿意可以坐巴士，等十二卡車廂等，甚至可以提早出門！「上班就預了會很擠逼！」有人嘲笑樓主：「努力工作，搭的士返工」、「你不會是沒有專車上班吧？」

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有網民陰謀論，稱地鐵就是想等市民習慣了九卡的擠逼，然後減少班次，這樣就可以用最少的資源，賺最多的錢。而且九卡車廂是為了方便將來過海用，預先讓市民習慣，被網民回應：「多餘！不如擴大港島的月台，變十二卡！」

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責任編輯：張瑋婷

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