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【豪宅蝕讓】2018年摸頂入市　維港頌業主3年唔見471萬

股樓投資 17:29 2021/07/26

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2018年中樓市旺，交投量及樓價皆節節向上，惟後來受中美貿易戰及疫情因素影響，經濟受挫，至今仍未完全復甦，更有於當年買入新盤大單位的豪宅業主慘蝕數百萬元。中原林龍南透露，維港頌業主沽出單位，蝕讓整整471萬元離場。

成交單位為維港頌1座中層A室，實用面積1,503平方呎，四房雙套間隔，坐享全煙花海景。業主以5,000萬元將單位易手，折合平均實用呎價33,267元。代理指，買家為用家，心儀單位間隔是4房雙套大單位。據了解，區內同類型大單位只於維港頌、柏蔚山及柏傲山有供應，而唯一擁有享有全煙花海景的則只有維港頌。

延伸閱讀︰【有相睇】鎖定區內大型屋苑揾樓　見牽晴間有高層靚景單位　即斥785萬入市【下一頁】

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林龍南指，原業主於2018年3月以5471萬元買入單位，持貨3年，帳面蝕471萬元。資料顯示，維港頌位於北角城市花園道32號，由長實發展，於2019年11月入伙，樓齡不足2年，上述成交單位所在的第1座全數均為四房雙套單位，提供48伙，實用面積逾1500平方呎。

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撰文 : 謝昕蕎

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