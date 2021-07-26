【酒醉金迷@iM網欄】遊產區品佳釀：暢遊意大利！

波爾多的期酒活動在六月底終於告一段落，酒圈中人都鬆一口氣。波爾多在這段時間也熱鬧非常，從六月初開始，各個產區逐一舉行開放日，參與的酒莊於當天打開大門，歡迎所有人前來參觀，並在酒莊內提供導賞及美酒供客人品嚐。我也趁此機會參觀了梅多克產區的多個酒莊，有家庭作業人情味極濃的，也有由財團管理走精品路線的，近距離了解葡萄園的風土、釀酒技術與陳年方法，為葡萄酒所帶來的微細差異。「喝千杯酒，不如行萬里路。」與酒農短短的一席話，比生硬的書本知識來得更深刻，這也是我喜歡到處遊產區品酒的原因。

【酒醉金迷@iM網欄】波爾多期酒開賣：酒友該如何入手呢？

舊世界中，除了早已成為經典的法國酒，我也喜歡正在冒起的意大利酒，特別是來自Piedmont產區的，經常為我帶來意想不到的驚喜，套用公司的品酒專家、法國盲品比賽冠軍Quentin Chaperon的一句話：「意大利的Piedmont產區是一個正在冒起的新星，它將會成為下一個勃根地，受到大眾的追捧和熱愛。」

意大利 Piedmont產區

Quentin 與公司創辦人Thomas Hébrard (前白馬酒莊少莊主)最近為尋找美酒佳釀，剛跑了一趙Piedmont產區，我當然不會錯過機會向他們打探意大利酒莊的最新情報！Thomas對我說：「Piedmont因其葡萄酒而聞名，但也是個絕佳的旅遊勝地。山區裡的葡萄園無與倫比的莊觀，我們所拜訪的酒莊中，釀造方式與勃根第的非常相似，這裡的莊主日常喝的更多是勃根第葡萄酒，而不是波爾多。」

Domaine Rocche dei Manzoni

在眾多他們參觀的酒莊之中，最讓我感到新奇的是以釀造紅酒和起泡酒聞名的Domaine Rocche dei Manzoni。Thomas 說自1978 年起，此酒莊開始生產起泡酒，他們其後意外發現，音樂能加速酵母的活動，使起泡酒的味道更佳，因此他們一款名為“Door 185th”的起泡酒，當美酒處於陳年階段時，酒莊會一直播放音樂！ 不知道他們播放的是意大利的傳統民謡，還是節拍強勁的搖滾音樂呢？

"A presto, ciao!" (意大利語：下次見, Bye！)