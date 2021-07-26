【教育股風暴】中滙：高等及職業教育不受「雙減」政策影響　有關領域仍依賴資本發展

▲ 中滙：高等及職業教育不受「雙減」政策影響 有關領域仍依賴資本發展

國務院公佈教育「雙減」政策，禁止學科類培訓機構上市融資，拖累教育板塊大跌。中滙教育 （00382） 首席運營官劉文琦表示，有關政策主要是針對K12教育階段，而公司主要提供學歷教育及職業教育，業務完全符合國家政策方向，未來仍有更好的發展前景。

中滙集團今日收報5.84元，跌12.8%，成交額達5579.37萬元。

內地正式發布教育雙減，機構不得上市融資，詳看【下一頁】

劉文琦在業績會議上指，國家在高等教育及職業教育上，允許教育機構通過資本融資等多種方式，籌集資金舉辦職業教育，而公司所處的行業細分賽道，仍受惠於國家政策，不會受今次雙減政策影響。

近期市況波動，再加上內地反壟斷趨勢明顯，被問及公司的收併購部署是否受到影響，劉文琦指，高等教育的併購沒有受到任何限制，高等教育和職業教育領域，仍然需要依靠吸引資本，尤其是民營融資，因此公司仍然會按照原有部署，繼續原定併購策略。

中滙集團今日公布截至5月底止九個月業績，期內收入按年增長47.9%至9.01億元（人民幣，下同），創上市以來新高；期內毛利按年增長50.3%至4.49億元；毛利率提升0.8個百分點至49.9%。

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記者：梁安琪

內地絶招嚴打教育事業 應如何解讀？（開聲聽↓）

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