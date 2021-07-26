  • 32°C
香港時間 : 2021726日 (一) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教育股風暴】中滙：高等及職業教育不受「雙減」政策影響　有關領域仍依賴資本發展

股市 17:25 2021/07/26

分享：

中滙：高等及職業教育不受「雙減」政策影響　有關領域仍依賴資本發展

國務院公佈教育「雙減」政策，禁止學科類培訓機構上市融資，拖累教育板塊大跌。中滙教育 （00382） 首席運營官劉文琦表示，有關政策主要是針對K12教育階段，而公司主要提供學歷教育及職業教育，業務完全符合國家政策方向，未來仍有更好的發展前景。

中滙集團今日收報5.84元，跌12.8%，成交額達5579.37萬元。

內地正式發布教育雙減，機構不得上市融資，詳看【下一頁】

劉文琦在業績會議上指，國家在高等教育及職業教育上，允許教育機構通過資本融資等多種方式，籌集資金舉辦職業教育，而公司所處的行業細分賽道，仍受惠於國家政策，不會受今次雙減政策影響。

近期市況波動，再加上內地反壟斷趨勢明顯，被問及公司的收併購部署是否受到影響，劉文琦指，高等教育的併購沒有受到任何限制，高等教育和職業教育領域，仍然需要依靠吸引資本，尤其是民營融資，因此公司仍然會按照原有部署，繼續原定併購策略。

中滙集團今日公布截至5月底止九個月業績，期內收入按年增長47.9%至9.01億元（人民幣，下同），創上市以來新高；期內毛利按年增長50.3%至4.49億元；毛利率提升0.8個百分點至49.9%。

相關文章：【教育股風暴】內地教育雙減引新一輪洗倉　一文看清香港上市教育股影響、新東方︰預期重大不利影響

【教育股風暴】高盛大削教育股目標價、新東方狠劈75%　料行業未來3年收入至少減七成

記者：梁安琪

內地絶招嚴打教育事業　應如何解讀？（開聲聽↓）

重溫《ET開市直擊》足本版↓

Time code

00：15 - 今日大市焦點
00：50 - 美股外圍市況速報
02：27 - 美股外圍市況分析
05：24 - 港股後市走勢分析
08：46 - 內地「反壟斷法」再挫科網股　騰訊 （00700） 股價點睇？
11：47 - 內地出「雙減」政策整頓教育行業　教育股捱沽
16：00 - 教育股－新東方在綫 （01797） 股價前景
18：45 - 收息股－香港寬頻 （01310） 股價前景
21：41 - 本地電訊股－和記電訊 （00215） 股價前景
23：45 - 港股市況速報
25：16 - ET個股推介 - 恒隆地產 （00101）
27：35 - 港交所 （00388） 股價前景
30：02 - 中資電訊股－中移動 （00941） 股價前景
33：12 - 濠賭股－銀河娛樂 （00027） 股價前景
34：52 - 新能源股－大唐新能源 （01798） 股價前景
36：38 - 港股市況速報
38：35 - 物業管理股－碧桂園服務 （06098）
41：29 - 體育用品股－李寧 （02331）
44：01 - 鋰電池股－贛鋒鋰業 （01772）
45：46 - 鋰電池股－東岳集團 （00189）
48：15 - 本地電訊股－香港寬頻 （01310）
49：27 - SaaS股 - 微盟 （02013）
50：36 - 傳統金融股－滙豐 （00005） ＋友邦 （01299）
53：13 - 投資部署－股票與現金比例應多少？
55：03 - 盈富基金 （02800） 現價可吸納嗎？
57：00 - 財經日誌提提你

港股 中滙集團（00382） 板塊 教育股

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌171點　納指期貨跌0.2%　中概股續急瀉（不斷更新）

下一篇文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】銀行公會疫苗抽獎7.26接受登記　送65份10萬元簽賬額及禮券（附網址連結）
【港股市況】恒生指數跌1129點科指跌6%　美團挫逾13%、騰訊跌7%失守500元、新東方再瀉47%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌1129點科指跌6%　美團挫逾13%、騰訊跌7%失守500元、新東方再瀉47%（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【疫苗優惠】香港戲院商會抽獎送每人365張電影禮券　名額5個
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈
【恒大3333】一文看清中國恒大債務風波來龍去脈