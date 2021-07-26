【有相睇】鎖定區內大型屋苑揾樓　見牽晴間有高層靚景單位　即斥785萬入市

不少買家買樓都會考慮對區域的熟悉程度，又或希望住近家人而選擇同區樓盤，亦有人會鎖定大型屋苑，以求樓盤質素配套有一定保證。利嘉閣羅富欽透露，粉嶺牽晴間4座高層C室，單位實用面積約575方呎，為三房套間隔。單位日前以785萬元沽出，折合實用面積呎價約13,652元。

代理指，買家為區內居民，搵樓時已鎖定區內藍籌屋苑。該買家鍾情上述單位樓層高、方向好以及景觀優美。

單位圖片

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據悉，原業主於2012年10月，以約420萬元購入上述單位，持貨至今約9年，現轉手帳面獲利約365萬元，升值約87%。

羅富欽補充，牽晴間本月累錄5宗二手成交個案，屋苑現時約有49個單位放售，最低叫價由570萬元起。

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