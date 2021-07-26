【異動股】國金證券首予全球半導體行業「增持」評級　中芯國際逆市大升一成

國金證券發表報告表示，半導體行業中長期發展有以下3個特點：1. 半導體芯片漲價通膨歸因於摩爾定律趨緩，先進製程微縮趨緩，芯片面積越來越大，當然良率變差，解決方案是將大芯片拆成小芯片大ABF載板架構，但芯片消耗面積不會變少，而晶圓代工龍頭台積電可以將成本順利轉嫁給頂級客户；2. 先進製程晶圓代工漲價通膨也是反應新設備35至40%的單價提升，我們估計資本開支在未來10年比過去10年將增加3倍以上；3. 雖然明年會有些調整，但長期通膨漲價反應8“及12”成熟製程的長期缺口。該行首予全球半導體行業比較保守的「增持」評級，維持對國內半導體行業的「買入」評級。

今日半導體板塊造好，長川科技（深：300604）漲超12%，中芯國際（00981）漲超10%，華虹半導體（01347）亦升逾6%，中微公司（滬：688012）等亦跟漲。

大行對中芯評級及目標價：

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