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【Bitcoin】有傳Amazon年底增比特幣支付　下一步將增設8款加密貨幣支付

商業 17:39 2021/07/26

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有傳，亞馬遜計劃在今年年底提供比特幣支付的同時，將進一步支援其他加密貨幣支付。

早前亞馬遜（Amazon）的支付團隊增聘新職位，希望聘得對區塊鏈、中央銀行數字貨幣和加密貨幣領域擁有經驗豐富的人士，令外界猜測，該公司準備接受加密貨幣支付。最近又傳出新消息，直指亞馬遜計劃於今年年底，接受比特幣（Bitcoin）支付。

據City A.M.引述亞馬遜內部的消息人士透露，亞馬遜計劃在今年年底提供比特幣支付的同時，將進一步支援其他加密貨幣支付。當中，包括以太幣、Cardano等，合共8款加密貨幣。

【5000元消費券】電子消費券商機大　奢侈品品牌增加小額交易支付工具

【工作模式】WFH已成過去？ 　美國科技企業興起戶外辦公

亞馬遜擬加入加密貨幣戰團？
事實上，加密貨幣尤以比特幣，在外國的應用範圍漸廣，愈來愈多企業支援比特幣支付。例如早前Apple Pay容許用戶，在Apple Wallet中加入比特幣錢包BitPay。並於網上商店、實體店或應用程式，使用比特幣交易。

但原來亞馬遜在加密貨幣層面上，不止於為客戶提供新支付方式。更有傳，該公司計劃創建自家加密貨幣，並預計於明年年推出。惟暫時沒有更多消息。

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責任編輯：馬意文

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