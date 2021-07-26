【iBond 2021】專家料明年通脹升2.3% iBond回報有望超逾兩厘

▲ 6月份CPI升幅雖遠遜市場預計，但憧憬通脹重臨，iBond逆市闖新高。

本港通脹放緩，但無阻通脹掛鈎債券（iBond：04246）逆市上升，收報103.85元，盤中見103.95元的上市新高。統計處剛於上周四（7月22日）公布6月份整體消費物價指數（CPI），只升0.7%，不但較市場預期介乎0.8%至1.2%的升幅為低，且相比5月份亦有所回落。今年上半年只錄得1%漲幅，但iBond價卻連升兩天，上周五（23日）收報103.8元，揚升0.1%，今天（26日）一度再逆市反彈0.05%。專家指，皆因個別業界只是下調今年的CPI預測，卻對明年的預估不變，但大行花旗更上調預估，從2.2%調高至2.3%漲幅。

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綜合分析指，主因是憧憬市民的報復式消費只是延後，再者，本周日（8月1日）起總額約360億元的電子消費券開始分批到手，料港人血拼購物不只用5000元，加上經濟顯著改善等刺激。況且，全球天災令供應鏈呈樽頸，亦引起輸入性通脹。

一眾專家中，以花旗最進取，料明年通脹反彈2.3%，跑贏iBond兩厘包底息。此外，獨立股評人胡孟青預計，iBond目標價為104.5元，支持位是103元。官債自6月24日在港交所（00388）掛牌至今剛好滿月，經濟通的數據顯示，iBond最高見103.95元，最低報102.8元。

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本來大新（02356）高級經濟師溫嘉煒、以及信銀國際經濟師李業勤博士不約而同料，6月CPI錄得1.2%漲幅，實際結果卻放緩至僅升0.7%，溫嘉煒剛把今年全年的通脹預期，從2%驟削至1.7%。至於李業勤博士，原本對CPI的估計較保守，故新近只作輕微下調，由1.8%微削至1.7%。

除了以上兩位專家外，連同上商研究部主管林俊泓，3人齊預計，明年CPI重上2%，追貼iBond包底息。

如按季度來看，市料第3季CPI升幅最明顯，花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧今早回應本報查詢指，剛把第3季CPI本來料按年升3.9%，現預計勁彈4.1%才見頂，第4季亦從2.6%上調至升2.7%。

至於以全年預測衡量，黃栢寧亦把今年CPI預估由1.8%調高至1.9%，明年則從2.2%調升至2.3%。可是，華僑永亨經濟師李若凡卻維持未來兩年各升2.1%估計。

不過，即使通脹升溫，市料這3年間亦難撼贏銀債的3.5厘墊底息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪