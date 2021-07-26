  • 33°C
香港時間 : 2021726日 (一) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】中央要求改善外賣員待遇 美團股價大跌逾13%

股樓投資 17:04 2021/07/26

分享：

近日市場監管總局、國家網信辦、國家發展改革委、公安部、人力資源社會保障部、商務部、中華全國總工會聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任　切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，指需要保障外賣送餐員正當權益，包括保障勞動收入、勞動安全、食品安全、社會保障等。

當中包括要求不得用「最嚴算法」作為考核要求，需要企業合理確定定單數量、準時率、在綫率等，放寬配送時間，同時督促平台及第三方合作單位需要為建立勞動關係的外賣送餐員參加社會保險等。

受消息影響，主營外賣平台的美團 （03690） 今日曾創1個月低位232.4元，收市報235.6元，較上日收市跌13.8%。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

美團－W（03690） 港股 餐飲 社會保險 外賣 中華人民共和國商務部 中華人民共和國國家發展和改革委員會

上一篇文章

【陽光旅途@iM網欄】西域古城寧夏銀川 變身科創樞紐城市

下一篇文章

【大行點睇】物管股大瀉 大摩下調對行業看法至「符預期」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【公屋裝修】40萬將300呎公屋變身外國木屋 一家三口各擁自己天地 一個設計解決客廳採光問題
【樓市熱話】露台有甚麼用處？ 樓主稱普遍港人浪費了露台 網民：望樓景
【樓市熱話】露台有甚麼用處？ 樓主稱普遍港人浪費了露台 網民：望樓景
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】銀行公會推出大抽獎周一起登記 　可贏10萬元免找數簽賬額
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎第二輪抽獎結果出爐　下周一起開始領獎
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人
【納米無明火】財經主播成功上車 578萬購入海景460呎單位 棄升值能力高新樓 稱：有空間先似返個人