【異動股】中央要求改善外賣員待遇 美團股價大跌逾13%

近日市場監管總局、國家網信辦、國家發展改革委、公安部、人力資源社會保障部、商務部、中華全國總工會聯合印發《關於落實網絡餐飲平台責任 切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，指需要保障外賣送餐員正當權益，包括保障勞動收入、勞動安全、食品安全、社會保障等。

當中包括要求不得用「最嚴算法」作為考核要求，需要企業合理確定定單數量、準時率、在綫率等，放寬配送時間，同時督促平台及第三方合作單位需要為建立勞動關係的外賣送餐員參加社會保險等。

受消息影響，主營外賣平台的美團 （03690） 今日曾創1個月低位232.4元，收市報235.6元，較上日收市跌13.8%。

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