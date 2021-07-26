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【異動股】東岳逆市急升9%創新高　上周連獲北水淨買入

股樓投資 17:16 2021/07/26

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東岳(00189)今日股價再創新高，最高見過13.96元，大升14.8%，收市報13.24元，升9%。

北水上周持續掃入該股，上周一至五合共分別有2.06億元、7514萬元、1.09億元、1.56億及1.59億元淨入，合共7.05億元。

上月中，東岳亦發盈喜，預計6月止六個月公司擁有人應佔溢利可能較2020年同期錄大幅增長。主要原因是COVID-19疫情有所改善，中國經濟及市場氣氛復甦，帶動公司產品需求及市價提升。今年首五個月，公司擁有人應佔淨溢利按年錄得超過50%的增長。

 

【大行點睇】摩通指新能源車材料股估值高企　需慎選板塊內股份　首選3大材料供應商  【下一頁

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撰文 : 周兆邦

港股 東岳集團（00189）

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