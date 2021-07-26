【異動股】東岳逆市急升9%創新高　上周連獲北水淨買入

東岳(00189)今日股價再創新高，最高見過13.96元，大升14.8%，收市報13.24元，升9%。

北水上周持續掃入該股，上周一至五合共分別有2.06億元、7514萬元、1.09億元、1.56億及1.59億元淨入，合共7.05億元。

上月中，東岳亦發盈喜，預計6月止六個月公司擁有人應佔溢利可能較2020年同期錄大幅增長。主要原因是COVID-19疫情有所改善，中國經濟及市場氣氛復甦，帶動公司產品需求及市價提升。今年首五個月，公司擁有人應佔淨溢利按年錄得超過50%的增長。

【大行點睇】摩通指新能源車材料股估值高企 需慎選板塊內股份 首選3大材料供應商 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機