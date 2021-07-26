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【網絡安全】Clubhouse疑遭黑客盜取38億組電話號碼　擬放到暗網中出售

科技 17:06 2021/07/26

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Clubhouse疑再爆發資料外洩事件，有黑客更盜走38億組用戶電話號碼，並放到暗網出售。

語音聊天軟件Clubhouse近年大熱，早前曾有報道指，該軟件程式遭黑客入侵，導致全球逾130萬用戶資料外洩，但卻遭到官方否認。最近又有消息指，Clubhouse疑再爆發資料外洩事件，有黑客更盜走38億組用戶電話號碼，並放到暗網出售。

＜＜【Clubhouse熱潮】Clubhouse正式解除邀請碼限制　開放全球用戶加入

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Clubhouse為即時語音聊天程式，用戶可在程式中開設聊天室進行即時對話。最近外國安全研究人員透過Twitter透露，黑客正在計劃出售Clubhouse用戶電話號碼資料庫，當中多達38億組號碼。他更指出，黑客為了證明數據資料的真實性，暗中為買家提供超過8,350萬組真實的日本電話號碼。

Clubhouse要求用戶使用手機號碼進行註冊，用家在註冊後，可選擇同步手機通訊錄中的聯絡人名單。是次被盜走的用戶電話號碼涉及38億個，即代表即使沒有註冊使用Clubhouse的人士，同樣有機會被盜取電話號碼。

責任編輯：李寶如

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