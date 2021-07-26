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【泰國疫情】增1.5萬確診 醫護接種第3劑疫苗

環球社會熱點 17:02 2021/07/26

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泰國疫情惡化，再新增超過1.5萬宗確診個案破單日紀錄。

泰國疫情惡化，再新增超過1.5萬宗確診個案破單日紀錄。泰國政府早前獲美國捐贈150萬劑輝瑞疫苗，打算將最少三分之一的劑量用於為泰國前綫醫護接種第3劑疫苗，希望加強應對Delta變種病毒（印度首先發現）。

法國國會通過法案 入公眾場所必需打針 【下一頁】

泰國政府周一（26日）宣布，全國過去一日新增超過1.5萬人確診新冠肺炎，以及再有87人死於新冠肺炎。單日確診數字較前一日略升數十宗，反映疫情仍未有放緩跡象。

新增1.5萬多宗確診當中，有93%的確診個案均為本土確診個案，其餘14宗屬海外輸入個案。曼谷為疫情重災區，新增超過2,500宗確診。而位於泰國中部的沙沒沙空府（Samut Sakhon）也新增過千宗確診。

泰國70萬名前綫醫護當中，大部分人都已經完成接種兩劑科興疫苗。但Delta變種病毒於泰國肆虐，外界憂慮只接種兩劑疫苗未能有效遏制Delta變種。

【印尼疫情】未緩和先放寬防疫 部分場所重開 【下一頁】

美國早前向泰國捐贈150萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗。泰國衛生部表示會撥出最少50萬劑疫苗，供前綫醫護接種，反駁網上有謠言指政府只會分配20萬劑疫苗給醫護。

據悉，這批疫苗將於本月底抵達泰國，泰國衛生部表示前綫醫護料於下月初可接種第3劑疫苗。而部分醫護不希望等候，所以自行決定改打阿斯利康（Astrazeneca）作第3劑疫苗。

衛生部同時否認政府將部分劑量供應給權貴優先接種，強調這批疫苗是留給醫護和高危群體。

泰國政府已訂購額外2,000萬劑輝瑞疫苗，將用於另一項涵蓋更多群體的疫苗接種計劃，料由10月持續至12月。

責任編輯：鄭錦玲

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