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【教育股】國家「雙減」政策出爐 教育股重挫 新東方股價再腰斬

股樓投資 17:22 2021/07/26

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國務院頒發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，實施「雙減」制度，即減輕學生作業負擔和校外培訓負擔，全面規範校外培訓行為。內地學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作，並要求監管機構清理整頓培訓機構的上市融資行為，並禁止外資持有相關機構。

政策發出後，中概教育股上周（23日）率先於美股遭拋售，到今日（26日）港股一開市，教育股也難逃血洗厄運，當中新東方（09901）最傷，以全日最低位收市，報16元，大跌47%，兩日累跌近70%；卓越教育（03978）、思考樂教育（01769）亦跌42.5%及45.5%，均創歷史低位。

12隻最傷教育股﹕

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多隻教育股相繼發公告，提及相關政策對業務影響。其中，新東方表示，公司正考慮採取適當的合規措施，預期該等措施將對與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響。

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記者：郭秀慧

卓越教育集團（03978） 新東方—S（09901） 思考樂教育（01769） 港股 經濟 教育股 美股

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