旺角「千望」價單登場　13伙折實價454萬起

市場暫無大型新盤登場，發展商趁機加快推售貨尾單位，其中遠洋集團（03377）負責發展，位於旺角煙廠街的新盤「千望」加推13伙單位，以最高折扣率計算，最平折實價454萬元起，預計於本周五（30日）發售。

遠洋集團市場銷售及市場事務總監張詩韻說，千望加推13伙單位（3間開放式，8間1房，2間1房連書房），據價單顯示，單位實用面積172至319平分呎，價單定價528萬元至905萬元，以最高折扣率，即14%計算，單位折實價由454萬元起，至最貴778萬元，折實呎價則約24,209至26,400元。她強調，千望今次加推的單位雖然有加價，但加幅只有1%至2%，主要反映樓層座向及景觀等因素，不屬於以「破頂價」推盤。

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另外，千望同時推出10伙特色戶招標（6個連平台特色戶，4個連天台特色戶），實用面積151至295平方呎 ，當中6個為連平台特色戶，4個連天台特色單位，暫時不設參考價。張詩韻說，對項目銷情有信心，皆因千望至今累售53伙，佔可售單位近九成。

值得留意的是，市場原預計，樓價於7月突破歷史新高，但最終不似預計，被問到如何解讀時，張詩韻說「破頂不急於一時」，因樓價連升4至5個月，指目前的「勢頭」很好，加上市場憧憬通關在即，預計下半年續升，料中小型單位樓價全年升逾5%。

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