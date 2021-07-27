【職場熱話】轉工面試沒回音 港男力數八個失敗徵兆 網民：完全無路捉

找新工作不一定是受到他人邀請，跳槽到別的公司。最正常的都應該是面試，然後等通知。不少打工仔十分煩惱，因為要在短短的面試時間中表現出自己最好的一面十分困難，亦因此失敗了很多次，甚至能總結出徵兆。近日有網民於網上討論區發文，細數面試失敗的八個徵兆。

網民經歷：

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不少人覺得樓主說的有幾項都不算是失敗特徵，不可能因為用Zoom就是失敗了。樓主多次面試失敗可能是因為他比較負面和自卑。而且用中文自我介紹也很常見，因為面試官覺得求職者是背好才來，測試不到真正水平。反而有可能說着中文的時候轉英文，看求職者的反應。

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亦有網民分享他覺得面試失敗的徵兆，如自我介紹時對方毫無反應，甚至在面試時玩手機，問很籠統的問題等。當HR的人就指自己覺得求職者不適合的時候還會教導他回答技巧，要如何增進自己，希望他就算面試失敗也有得著。

網民覺得沒有徵兆一說，面試完覺得自己感覺不良好可能是對方已有心水人選，感覺良好可能是有人拒絕了工作，才選擇了自己。

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責任編輯：張瑋婷