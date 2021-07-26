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【消費券優惠】海港城、時代廣場推「100%消費回贈」 可獲最多1.4萬元優惠券

Hot Talk 16:46 2021/07/26

分享：

九龍倉置業旗下商場海港城及時代廣場推消費券優惠「100%消費回贈」，最多可獲1.4萬元優惠券。

為配合消費券第一期發放及進一步刺激顧客消費，九龍倉置業 （01997） 旗下商場海港城及時代廣場推出「100%消費回贈」，由8月1日至9月30日於海港城及時代廣場以消費券或指定電子貨幣消費，除了可換領商場現有消費獎賞外，可享額外「100%消費回贈」，消費滿2000元送2000元優惠券，滿5000元再送5000元優惠券。

海港城夥AlipayHK、WeChat Pay HK等營辦商推優惠　毋須消費可獲800元優惠券【下一頁】

海港城及時代廣場優惠券適用於超過450間商戶，換領條件是在最多3間不同商戶、以消費券或指定電子貨幣同日消費，每人可於推廣期內分別到海港城及時代廣場享受2000元及5000元「100%消費回贈」各一次，總值最高1.4萬元，換領名額不設上限。

海港城的2000元優惠券包括指定500元購物優惠券4張，5000元優惠券包括指定500元購物優惠券9張及總值500元的特選餐廳優惠券。

時代廣場的2000元優惠券則包括500元購物優惠券2張、100元購物優惠券10張；5000元優惠券則包括1000元購物優惠券2張、500元購物優惠券3張、100元購物優惠券10張及50元美食優惠券10張。

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【電子消費券】新世界K11 Musea推200萬抽獎　涉10萬K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等

編輯：陳健婷

港股 商場 電子消費券 海港城 時代廣場 九龍倉置業（01997）

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