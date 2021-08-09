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【新股IPO】網易雲音樂：暫緩在港上市 後續選擇更好時機推進IPO（第二版）

新股IPO 19:27 2021/08/09

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網易雲音樂傳推遲在港上市　等待市場氣氛好轉

近期受內地監管收緊影響，港股市場氣氛低迷。據路透社旗下IFR報道指，網易 （09999） 旗下的音樂業務網易雲音樂（Cloud Village）計劃推遲在港上市計劃，以等待市況轉好。網易雲音樂最新回應表示，基於對當前市場整體環境等綜合因素的考量，公司管理層決定暫緩網易雲音樂IPO。後續將選擇更好的時機，盡快推進IPO相關事宜。

網易雲音樂早前通過上市聆訊，並進行上市前預演，計劃集資約10億美元（約78億港元）。聯席保薦人為美林、中金及瑞信。

網易今日曾升4.7%，見142元，全日收報139.1元，升2.6%，成交額7.9億元。

公司於2013年開始提供服務，收入主要來自在線音樂服務、社交娛樂服務及其他。截至去年全年收入按年逾1.1倍增至48.9億元（人民幣，下同）；年內虧損達29.5億元，2019年同期為20億元。網易雲音樂今年首季度收入按年增長75%至14.9億元，經調整淨虧損由去年同期的5億元收窄至2.8億元。

截至今年首季，網易雲音樂的在線音樂服務月活躍用戶數為1.83億人，月付費用戶為2,400萬人。社交娛樂服務月付費用戶數為43.8萬人，每月每付費用戶收入為553.3元，前一年同期為453.9元。

（第二版更新網易雲音樂回應）

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記者：謝卓榮

港股 集資 IPO

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