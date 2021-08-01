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【新股IPO】網易雲音樂通過港交所聆訊　首季經調整虧損2.8億元（第二版）

新股IPO 20:00 2021/08/01

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【新股IPO】網易雲音樂最快本周尋求上市聆訊　集資約78億元

網易 （09999） 旗下的音樂業務網易雲音樂於5月底遞交上市申請，據聯交所最新資料，網易雲音樂（Cloud Village）已通過上市聆訊。早前媒體報道網易雲音樂集資約10億美元（約78億港元）。聯席保薦人為美林、中金及瑞信。

公司於2013年開始提供服務，收入主要來自在線音樂服務、社交娛樂服務及其他。截至去年全年收入按年逾1.1倍增至48.9億元（人民幣，下同）；年內虧損達29.5億元，2019年同期為20億元。網易雲音樂今年首季度收入按年增長75%至14.9億元，經調整淨虧損由去年同期的5億元收窄至2.8億元。

截至今年首季，網易雲音樂的在線音樂服務月活躍用戶數為1.83億人，月付費用戶為2,400萬人。社交娛樂服務月付費用戶數為43.8萬人，每月每付費用戶收入為553.3元，前一年同期為453.9元。

（第二版新增﹕據報網易雲音樂已通過港交所聆訊）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

港股 集資 IPO

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