【新股IPO】網易雲音樂通過港交所聆訊　首季經調整虧損2.8億元、網易曾升近半成（第二版）

▲ 網易雲音樂通過港交所聆訊

網易 （09999） 旗下的音樂業務網易雲音樂（Cloud Village）已通過上市聆訊，於今日起進行上市前預演，集資約10億美元（約78億港元）。聯席保薦人為美林、中金及瑞信。

網易曾升4.6%，見162.7元，最新報160元，升2.9%，成交額2.86億元。

公司於2013年開始提供服務，收入主要來自在線音樂服務、社交娛樂服務及其他。截至去年全年收入按年逾1.1倍增至48.9億元（人民幣，下同）；年內虧損達29.5億元，2019年同期為20億元。網易雲音樂今年首季度收入按年增長75%至14.9億元，經調整淨虧損由去年同期的5億元收窄至2.8億元。

截至今年首季，網易雲音樂的在線音樂服務月活躍用戶數為1.83億人，月付費用戶為2,400萬人。社交娛樂服務月付費用戶數為43.8萬人，每月每付費用戶收入為553.3元，前一年同期為453.9元。

（第二版新增﹕據報網易雲音樂已通過港交所聆訊）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【騰訊音樂整改】網易挫一成 網易雲音樂與騰訊齊被罰、遭解除網路音樂獨家版權協議

【新股IPO】網易雲音樂上載招股文件 去年月活躍用戶增長23%至1.8億人

【新股IPO】理想汽車通過聆訊傳集資最多117億 一文看清五大關注重點

記者：謝卓榮