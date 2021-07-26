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【新股IPO】網易雲音樂最快本周尋求上市聆訊　集資約78億元

新股IPO 16:36 2021/07/26

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網易 （09999） 旗下的音樂業務網易雲音樂於5月底遞交上市申請，消息人士透露，網易雲音樂（Cloud Village）最快於本周內尋求上市聆訊，集資約10億美元（約78億港元）。聯席保薦人為美林、中金及瑞信。

公司於2013年開始提供服務，收入主要來自在線音樂服務、社交娛樂服務及其他。截至去年全年收入按年逾1.1倍增至48.9億元（人民幣，下同）；年內虧損達29.5億元，2019年同期為20億元。

截至2020年底，網易雲音樂的在線音樂服務月活躍用戶數為1.805億人，按年增23%；月付費用戶為1,600萬人，按年增86%；社交娛樂服務月付費用戶數為32.7萬人，每月每付費用戶收入為573.8元，前一年同期為477.6元。

恒指失守27000點水平，全日跌1129點，網易全日收報150元，跌13.3%，成交額34.25億。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

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