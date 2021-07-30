【新股IPO】網易雲音樂據報通過港交所聆訊　網易雲音樂﹕不予置評（第二版）

▲ 【新股IPO】網易雲音樂最快本周尋求上市聆訊 集資約78億元

網易 （09999） 旗下的音樂業務網易雲音樂於5月底遞交上市申請，消息人士透露，網易雲音樂（Cloud Village）最快於本周內尋求上市聆訊，集資約10億美元（約78億港元）。聯席保薦人為美林、中金及瑞信。

內媒周四（29日）曾報道指，據報網易雲音樂當天下午已通過港交所聆訊，網易雲音樂周五（30日）則對有關報道表示不予置評。

公司於2013年開始提供服務，收入主要來自在線音樂服務、社交娛樂服務及其他。截至去年全年收入按年逾1.1倍增至48.9億元（人民幣，下同）；年內虧損達29.5億元，2019年同期為20億元。

截至2020年底，網易雲音樂的在線音樂服務月活躍用戶數為1.805億人，按年增23%；月付費用戶為1,600萬人，按年增86%；社交娛樂服務月付費用戶數為32.7萬人，每月每付費用戶收入為573.8元，前一年同期為477.6元。

恒指失守27000點水平，全日跌1129點，網易全日收報150元，跌13.3%，成交額34.25億。

（第二版新增﹕據報網易雲音樂已通過港交所聆訊）

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記者：謝卓榮