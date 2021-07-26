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法國國會通過法案 入公眾場所必需打針

環球社會熱點 16:51 2021/07/26

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法國為推動民眾接種新冠疫苗，早前宣布推出疫苗通行證。法國國會周一通過法案，強制醫護人員於9月15日前接種新冠疫苗，同時8月開始，民眾必須出示疫苗通行證，才可進入大部分公眾場所。所有措施暫定實施至11月中。

法國啟用疫苗通行證 入博物館戲院需出示接種證明 【下一頁】

法國民眾於上周三（22日）起，必須出示新冠疫苗接種證明或陰性檢測結果，才可進入戲院、博物館及體育賽事等指定場所。國會周一（26日）通過法案，進一步擴大疫苗通行證，民眾8月開始必須出示疫苗通行證，才能進入醫院、餐廳、商場等大部分公眾場所，以及乘搭長途火車或飛機。

法案暫定適用於18歲以上民眾，自9月30日起，將推及至所有12歲或以上人士。所有措施暫定實施至11月中。

法國再有反疫苗通行證示威 超過10萬人參與 【下一頁】

同時，法案亦強制所有醫護人員必須在9月15日前接種新冠疫苗，可能會對未接種疫苗者作出罰款等懲處。

法國新冠肺炎日均確診病例持續增加，上周單日更突破2.2萬宗感染個案。但截至周日（25日）為止，當地只有約49.3%民眾已接種新冠疫苗，遠低於群體免疫的疫苗接種目標。

責任編輯：郭麗明

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