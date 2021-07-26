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港股市況轉差　手持現金比例應增加多少？

股市 17:00 2021/07/26

分享：

港股今日大跌逾千點，恒生指數連失多個支持位，收市報26192點，以接近全日低位收市，跌1129點；主板成交金額達2682億元。港股市況轉差，宜增加手持現金比例，應增至多少才為之合理？

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