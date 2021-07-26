港股市況轉差　手持現金比例應增加多少？

港股今日大跌逾千點，恒生指數連失多個支持位，收市報26192點，以接近全日低位收市，跌1129點；主板成交金額達2682億元。港股市況轉差，宜增加手持現金比例，應增至多少才為之合理？

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00：15 - 今日大市焦點

00：50 - 美股外圍市況速報

02：27 - 美股外圍市況分析

05：24 - 港股後市走勢分析

08：46 - 內地「反壟斷法」再挫科網股 騰訊 （00700） 股價點睇？

11：47 - 內地出「雙減」政策整頓教育行業 教育股捱沽

16：00 - 教育股－新東方在綫 （01797） 股價前景

18：45 - 收息股－香港寬頻 （01310） 股價前景

21：41 - 本地電訊股－和記電訊 （00215） 股價前景

23：45 - 港股市況速報

25：16 - ET個股推介 - 恒隆地產 （00101）

27：35 - 港交所 （00388） 股價前景

30：02 - 中資電訊股－中移動 （00941） 股價前景

33：12 - 濠賭股－銀河娛樂 （00027） 股價前景

34：52 - 新能源股－大唐新能源 （01798） 股價前景

36：38 - 港股市況速報

38：35 - 物業管理股－碧桂園服務 （06098）

41：29 - 體育用品股－李寧 （02331）

44：01 - 鋰電池股－贛鋒鋰業 （01772）

45：46 - 鋰電池股－東岳集團 （00189）

48：15 - 本地電訊股－香港寬頻 （01310）

49：27 - SaaS股 - 微盟 （02013）

50：36 - 傳統金融股－滙豐 （00005） ＋友邦 （01299）

53：13 - 投資部署－股票與現金比例應多少？

55：03 - 盈富基金 （02800） 現價可吸納嗎？

57：00 - 財經日誌提提你